Более тысячи псковичей заболели ОРВИ за прошедшую неделю

10:35, 25 июля 2017, ПАИ

С 17 по 23 июля в Псковской области зарегистрированы 1 тыс. 44 случая заболеваний ОРВИ, в том числе 315 – в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. В регионе зафиксированы 69 случаев острых кишечных инфекций, из них 32 – в Пскове.

По поводу укусов клещей в лечебные организации области обратились 169 человек, среди них 38 детей. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии были исследованы 103 клеща, снятых с людей, 1 оказался переносчиком клещевого вирусного энцефалита, 7 - иксодового клещевого боррелиоза, 1 – моноцитарного эрлихиоза.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалисты выполнили 16 лабораторных (микробиологических) исследований воды, проверили 94 смыва (1 не соответствует требованиям), 45 пищевых продуктов (4 не соответствуют требованиям). Сотрудники управления составили 50 протоколов об административных правонарушениях, выдали 10 предписаний об устранении нарушений и 7 представлений.