0
09:02
«Дом» для успешного бизнеса продается в Пскове
22:49
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
21:38
Фотовыставка «Жизнь продолжается» открылась в Пскове
19:20
Псковичка Лилия Логинова поборется за звание «Мисс Волга»
18:59
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 25 июля
17:33
Медовый фестиваль пройдет в Пскове 19 августа
15:09
«День Стольника» для помощи бездомным животным запустил псковский «Шанс»
Еще новости
Общество

Более тысячи псковичей заболели ОРВИ за прошедшую неделю

С 17 по 23 июля в Псковской области зарегистрированы 1 тыс. 44 случая заболеваний ОРВИ, в том числе 315 – в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. В регионе зафиксированы 69 случаев острых кишечных инфекций, из них 32 – в Пскове.

По поводу укусов клещей в лечебные организации области обратились 169 человек, среди них 38 детей. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии были исследованы 103 клеща, снятых с людей, 1 оказался переносчиком клещевого вирусного энцефалита, 7 - иксодового клещевого боррелиоза, 1 – моноцитарного эрлихиоза.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалисты выполнили 16 лабораторных (микробиологических) исследований воды, проверили 94 смыва (1 не соответствует требованиям), 45 пищевых продуктов (4 не соответствуют требованиям). Сотрудники управления составили 50 протоколов об административных правонарушениях, выдали 10 предписаний об устранении нарушений и 7 представлений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Дом» для успешного бизнеса продается в Пскове
25 июля 2017
«Дом» для успешного бизнеса продается в Пскове
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
24 июля 2017
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
Фотовыставка «Жизнь продолжается» открылась в Пскове
24 июля 2017
Фотовыставка «Жизнь продолжается» открылась в Пскове
Псковичка Лилия Логинова поборется за звание «Мисс Волга»
24 июля 2017
Псковичка Лилия Логинова поборется за звание «Мисс Волга» 4
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 25 июля
24 июля 2017
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 25 июля
Медовый фестиваль пройдет в Пскове 19 августа
24 июля 2017
Медовый фестиваль пройдет в Пскове 19 августа
«День Стольника» для помощи бездомным животным запустил псковский «Шанс»
24 июля 2017
«День Стольника» для помощи бездомным животным запустил псковский «Шанс»
Худрук студии «Гвозди»: Любое прекрасное начинание может погибнуть под весом собственной инициативы
24 июля 2017
Худрук студии «Гвозди»: Любое прекрасное начинание может погибнуть под весом собственной инициативы

Идет загрузка...