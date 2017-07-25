На наличие инфекций проверены 90 тысяч человек, пересекавших госграницу в Псковской области

17:05, 25 июля 2017, ПАИ

По итогам I полугодия в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в Псковской области на наличие инфекционных болезней досмотрены 90 тысяч человек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области, выявлены 10 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях принят комплекс мер в соответствии с санитарным законодательством.

Также осуществлялся санитарно-карантинный контроль в отношении подконтрольных товаров. Досмотрены 2 тыс. 559 партий, к ввозу на территорию страны запрещены 49 тонн импортной продукции.

В Роспотребнадзоре рассказали, что санитарная охрана территории Российской Федерации является неотъемлемой частью общегосударственных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения России. Главная особенность расположения Псковской области - наличие внешних границ России со странами Европейского союза (с Эстонией – протяженность границ - 270 км, с Латвией - 214 км) и Белоруссией (305 км).

На территории региона Управление Роспотребнадзора по Псковской области осуществляет санитарно-карантинный контроль в 6 пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации: в 1 воздушном – ВПП «Псков (Кресты) и 5 автомобильных - Куничина Гора, Шумилкино (российско-эстонская граница), Бурачки, Убылинка, Лудонка (российско-латвийская граница).

«Стратегической задачей санитарной охраны территории является достижение поставленной цели по обеспечению санитарной охраны территории от завоза и распространения инфекционных болезней, представляющих опасность для населения, ввоза и реализации на территории Российской Федерации товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека», - отметили в Роспотребнадзоре.

Там подчеркнули, что контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ позволяет избежать социально-экономических потерь, связанных с организацией и проведением карантинных мероприятий, и затрат на ликвидацию последствий ввоза и реализации на территории РФ товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека, и сохранить стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку.