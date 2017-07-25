Чемпионат России по парашютному спорту впервые проходит в Пскове

10:44, 25 июля 2017, ПАИ

25 июля на базе 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии в Пскове стартовал Чемпионат России по парашютному спорту и Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации, посвященный основателю ВДВ, генералу В. Ф. Маргелову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в соревнованиях принимают участие около 80 спортсменов более чем из 35 регионов страны.

Команды участников состоят из четырех мужчин и трех женщин. Состязания проводятся по четырем дисциплинам: одиночное точное приземление, групповое точное приземление, одиночная акробатика, двоеборье (одиночное точное приземление и одиночная акробатика). По итогам двоеборья будет назван абсолютный чемпион страны по парашютному спорту.

Главный судья — судья всероссийской категории Леон Терез.

Чемпионат России по парашютному спорту каждый год проходит в разных городах. Псков принимает соревнования такого уровня впервые.

На церемонии открытия спортивных состязаний от имени администрации Псковской области спортсменов поприветствовал и. п. губернатора Максим Жаворонков. «Добро пожаловать на древнюю Псковскую землю. Нам вдвойне приятно, что такое представительное мероприятие проходит на базе самой прославленной, легендарной 76-ой дивизии — лучшей не только в ВДВ, но и во всех Вооруженных Силах Российской Федерации», — сказал он и пожелал участникам, «чтобы героический дух предков способствовал честной и бескомпромиссной борьбе».

Легких взлетов и мягкого приземления пожелал спортсменам заместитель командующего ВДВ России по воздушно-десантной подготовке, генерал-майор Владимир Кочетков. Он отметил, что участникам чемпионата есть на кого равняться: на недавнем Чемпионате мира по парашютному спорту мужская сборная России завоевала первое место, а женской сборной вообще не было равных.

«Десантники, небо и парашюты неразрывно связаны. Парашют — это средство доставки десантника в бой», — сказал командир 76-ой гвардейской ДШД, генерал-майор Алексей Наумец. Он пожелал спортсменам честного судейства. «Пусть победит сильнейший, а болеть мы будем за всех», — добавил комдив.

С напутственными словами к участникам Чемпионата России по парашютному спорту и Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации обратился также заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев. Перед началом соревнований спортсменов благословил настоятель воинского храма Александра Невского, протоиерей Олег Тэор.

Церемония открытия завершилась поднятием флагов под звуки гимна Российской Федерации. Право поднять флаг России было дано мастеру спорта международного класса Михаилу Мельникову. Флаг Псковской области подняла заслуженный мастер спорта Любовь Екшикеева, совершившая за свою спортивную карьеру больше 16 тысяч прыжков с парашютом, а флаг ВДВ — заслуженный мастер спорта Дмитрий Максимов.

Соревнования парашютистов продлятся до 30 июля.