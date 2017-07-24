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За поджоги трёх автомобилей великолучанин предстанет перед судом

Следователи ОМВД России по городу Великие Луки завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина, обвиняемого в поджогах автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено в ходе следствия, безработный, ранее судимый 28-летний житель города в декабре 2016 года в ночное время во дворе дома по улице Дворецкой поджёг грузовик. Он же в феврале за одну ночь совершил поджоги еще двух автомобилей отечественного производства. Выяснилось, что во время совершения этих преступлений мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ущерб для владельцев автомобилей составил более трехсот тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления,  предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В соответствии с действующим законодательством подсудимому может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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