Активисты ОНФ знакомят псковичей с проектами Народного фронта

15:38, 25 июля 2017, ПАИ

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области начали работу по распространению информационных материалов по проектам ОНФ среди псковичей. Совместно с волонтерами общественники раздают информационные листовки, рассказывая жителям региона о том, как функционируют интернет-ресурсы проектов «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Народная оценка качества». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«Мы обращаем внимание на то, что каждый гражданин может принять участие в этих проектах Народного фронта, а также с помощью интерактивных ресурсов ОНФ повлиять на улучшение экологии региона, состояния дорог, качества медицинских, образовательных и социальных услуг. В информационных материалах указаны сайты проектов, куда неравнодушные граждане могут нанести дороги, нуждающиеся в ремонте, незаконные свалки, а также оценить качество работы учреждений социальной сферы. На сегодня только в областном центре распространено более 5 тыс. листовок», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Листовки с информацией о проектах ОНФ общественники начали раздавать в местах с высокой проходимостью. С помощью волонтеров в ходе акций ОНФ горожане узнают о возможности добиться уборки несанкционированных свалок мусора, включения «убитых» дорог в планы по ремонту.

Благодаря проекту ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области уже ликвидированы 55 несанкционированных свалок мусора, отмеченных активными гражданами на открытом интерактивном ресурсе ОНФ kartasvalok.ru. Проект ОНФ позволил добиться их устранения, в том числе были ликвидированы две свалки ртутных ламп в лесополосе под Псковом. Всего с начала года на карту нанесены 135 точек, где были обнаружены свалки бытового и строительного мусора, по остальным проводится работа.

На региональной вкладке сайта «Карта убитых дорог» отмечены 158 проблемных участков. Самыми активными пользователями ресурса оказались жители Пскова. Список дорог, нуждающихся, по мнению горожан, в первоочередном ремонте, направлен экспертами ОНФ в городскую администрацию. Часть предложений вошла в планы ремонта, и на ряде участков улиц областного центра уже приступили к ремонтным работам. В их числе улицы Советской Армии, Гражданская. Состоялся аукцион по выбору подрядчика для ремонта улицы Кузнецкой. По ремонту участков улиц Индустриальной, Алмазной объявлены аукционы. Общественники уделяют пристальное внимание тем участкам дорог, на которые распространяются гарантийные обязательства.

«Одна из целей акции ОНФ – привлечение граждан к участию в проектах Народного фронта. Достаточно пары минут, чтобы сообщить о мусорной свалке, проголосовать за «убитую» дорогу или оставить свой отзыв о работе медучреждения. Дальше за работу готовы взяться представители ОНФ. Граждане начинают понимать, что их общественная активность способна отразиться в конкретных делах и завершиться положительным результатом», – резюмировал Турчин.

Активисты Народного фронта намерены также расклеивать агитационные стикеры проектов ОНФ в социальных и медицинских учреждениях, общественном транспорте.