Андрей Турчак выразил соболезнования в связи с кончиной почетного сотрудника госбезопасности Антона Лихачева

11:23, 25 июля 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак выразил соболезнования семье и коллегам Антона Лихачева. Почетный сотрудник госбезопасности скончался 23 июля на 102-м году жизни, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Это невосполнимая утрата для всех нас. Антон Петрович был настоящей легендой советской разведки. Он активно участвовал в работе ветеранской организации управления, встречался с молодыми сотрудниками, делился с молодежью накопленным опытом. Книга воспоминаний, написанная Антоном Петровичем, будет служить мотивацией для подрастающего поколения, и отдавать дань памяти ему и его коллегам, которые служили своей Родине и по сей день являются примером. Светлая ему память!» — говорится в телеграмме uлавы региона.

Антон Лихачев родился 29 января 1916 года в Смоленской области в многодетной семье крестьян-бедняков. В 1939 году поступил на службу в УМВД, где прошел путь от оперуполномоченного до начальника отдела. Дважды в 1945 и 1947 годах находился в специальных командировках на территории Маньчжурии в качестве руководителя оперативной группы УМГБ по Хабаровскому краю. Под его руководством оперативный состав подготовил и осуществил 49 операций по выводу и приему агентуры. За образцовое выполнение заданий командования удостоен высоких государственных наград. В Псков Антона Лихачева перевели в 1960 году на должность заместителя начальника УКГБ при СМ СССР по региону. В январе 1967 года он был уволен в запас. С тех пор Антон Лихачев стал активным участником общественной работы.

Прощание состоится 25 июля в 13:00 в церкви Успения Пресвятой Богородицы с Полонища. Похоронят Антона Лихачева на кладбище «Орлецы-2».