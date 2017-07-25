Депутат от «Единой России» внёс в Госдуму законопроект о нематериальных взятках

11:20, 25 июля 2017, ПАИ

Депутат Госдумы от «Единой России», зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный внёс на рассмотрение нижней палаты законопроект, вводящий понятие нематериальной взятки, а также предусматривающий ужесточение наказания за взятку на срок до 4-х лет лишения свободы и ответственность за подкуп третейских судей.

Как передаёт ТАСС, автор законодательной инициативы предложил считать взяткой не только материальное вознаграждение или услуги имущественного характера, но даже предоставление «любого неправомерного преимущества» и нематериальных благ, например, написание диссертации, устройство на работу родственника, содействие в уклонении от армии.

«Конструкция, которая предложена в этой статье, предусматривает криминализацию действий в виде дачи взятки, получения взятки [в форме] любого нематериального блага, даже тех услуг, которые не поддаются оценке рыночной стоимости», — пояснил депутат.

Также законопроект содержит норму об увеличении сроков давности за дачу и получение взятки с 2-х до 6-ти лет и увеличение максимального наказания за это преступление. «Мы предлагаем усилить меру наказания от 2-3 лет, как сегодня, до 4-х лет. Таким образом, мы переводим данные нормы из категории небольшой тяжести в среднюю тяжесть», - сказал Выборный.

Кроме того, законопроект предусматривает ответственность за подкуп третейских судей, так как, по словам парламентария, риск совершения коррупционного правонарушения третейским судьей не меньше, чем у федерального, арбитражного или мирового судьи. «Нами предлагается расширить сферу действия статьи, которая предусматривает уголовную ответственность частных нотариусов и аудиторов, на деятельность третейских судей, а также норму статьи 204 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за коммерческий подкуп», — добавил единоросс.

Представитель Генпрокуратуры РФ уже заявил о поддержке ведомством данной инициативы. Замначальника управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Аслан Юсуфов пояснил, что внести соответствующие изменения в национальное законодательство рекомендовала ГРЕКО (Группа государств против коррупции), чтобы восполнить пробелы в части соответствия конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.