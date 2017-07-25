Псковские гребцы получили медали на первенствах мира и России

12:53, 25 июля 2017, ПАИ

На Первенстве мира по гребному спорту среди молодежных сборных (до 23 лет), которое проходит с 19 по 23 июля в болгарском Пловдиве, мужская парная четверка сборной России, в составе которой пскович Павел Сорин, завоевала серебряные медали. Ребята уступили золото сборной Новой Зеландии, сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Тренером Павла Сорина является Сергей Матвеев.

Кроме того, 23 июля в Нижнем Новгороде завершилось Первенство России до 17 лет в дисциплине академическая гребля. За 13 комплектов медалей боролись 495 спортсменов из разных регионов страны. Псковские спортсмены Кирилл Пузыня и Илья Ковтун выиграли «золото» в соревнованиях двоек без рулевого. Тренирует псковичей Юлия Иванова.