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Псковские гребцы получили медали на первенствах мира и России

На Первенстве мира по гребному спорту среди молодежных сборных (до 23 лет), которое проходит с 19 по 23 июля в болгарском Пловдиве, мужская парная четверка сборной России, в составе которой пскович Павел Сорин, завоевала серебряные медали. Ребята уступили золото сборной Новой Зеландии, сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Тренером Павла Сорина является Сергей Матвеев.

Кроме того, 23 июля в Нижнем Новгороде завершилось Первенство России до 17 лет в дисциплине академическая гребля. За 13 комплектов медалей боролись 495 спортсменов из разных регионов страны. Псковские спортсмены Кирилл Пузыня и Илья Ковтун выиграли «золото» в соревнованиях двоек без рулевого. Тренирует псковичей Юлия Иванова.

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