30 тысяч и карты лишилась псковичка в автобусе № 4

11:49, 25 июля 2017, ПАИ

В Пскове полиция выясняет обстоятельства кражи в общественном транспорте. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 21 июля около 15:00 в автобусе маршрута № 4 во время движения от остановки «Улица Петровская» до площади Ленина у жительницы Псковского района из пакета украли кошелёк с деньгами в сумме 30 тысяч рублей и банковской картой.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

«К сожалению, подобные случаи не единичны. В последнее время отмечены карманные кражи не только в общественном транспорте, но и в магазинах. В этой связи полиция настоятельно рекомендует гражданам проявлять осторожность и бдительность, особенно в местах скопления людей, - отметили в УМВД. - Не оставляйте без внимания свои сумки, бумажники, мобильные телефоны. О фактах краж незамедлительно информируйте органы внутренних дел».