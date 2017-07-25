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Общество

Пять новых автопавильонов появились на региональных псковских трассах

ГБУ ПО «Псковавтодор» в соответствии с адресной программой установило 5 автопавильонов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

В Пушкиногорском районе автопавильон появился на дороге Пушкинские Горы - Пушкиногорское шоссе км 7+273 км 0+340 (Пушкинские Горы); в Дновском -  на дороге Дно - Белошкино - Выскодь км 5+200 (в районе деревни Полонка); в Гдовском районе - на дороге Заполье - Гдов км 102+670 (Заклинье); в Опочецком районе - на дороге Опочка - Дубровка - граница с Белоруссией км 10+626 (Копотиловка) и на дороге Волково - Балахи км 4+020 (Балахи).

Работы по установке недостающих автопавильонов продолжаются.

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