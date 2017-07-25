Псковская область присоединилась к Всероссийской программе «Деревья – памятники живой природы»

19:28, 25 июля 2017, ПАИ

Псковская область представлена во Всероссийской программе «Деревья – памятники живой природы» тремя деревьями. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, 3 экземпляра внесены в Национальный реестр решением сертификационной комиссии программы. Статус «Дерево – памятник живой природы» имеет одно дерево. Подробная информация о деревьях – участниках программы представлена на сайте.

Отметим, Совет по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 2010 года реализует уникальный проект – Всероссийскую программу «Деревья – памятники живой природы», созданную по инициативе НПСА «Здоровый лес», при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства России.

Цель программы – поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой культурную, историческую и природную ценность, придание им статуса охраняемых природных объектов, формирование Национального реестра старовозрастных деревьев России, экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

За 7 лет существования программы на ее официальный сайт поступило свыше 630 заявок из 73 субъектов. Российской Федерации. 368 деревьев включены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы» получили 133 дерева, произрастающих в различных субъектах Российской Федерации.

В соответствии с регламентом программы на место произрастания деревьев в Псковской области 18 и 19 июля выезжали специалисты Центра древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес» (Москва), которые провели полную (визуальную и инструментальную) диагностику состояния деревьев, уточнение параметров и координат произрастания, отбор дендрохронологических образцов для установления точного возраста объекта и его видовой принадлежности в лабораторных условиях. Выезд был посвящен Году экологии в Российской Федерации. Полученные данные используются для создания полного отчета о результатах обследования деревьев и разработки рекомендаций по проведению комплекса оздоровительных мероприятий.

Присвоение дереву статуса памятника живой природы Всероссийского значения способствует повышению туристического потенциала и экономического развития региона и муниципалитета, сохранению природного наследия, развитию местных промыслов, повышению уровня экологического воспитания и информированности населения, пояснили в Госкомитете.