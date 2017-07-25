Краудфандинговый проект для помощи детям из трёх районов Псковской области запустил Детский фонд

15:14, 25 июля 2017, ПАИ

Псковское областное отделение Российского детского фонда запустило на платформе planeta.ru краудфандинговый проект «Здравствуй, школа!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе благотворительной организации.

Краудфандинг (народное финансирование) — коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. Детский фонд запустил проект, который каждый человек может поддержать на любую сумму, купив одну или несколько «акций» и в качестве бонуса получив в зависимости от суммы «акции» именное благодарственное письмо по электронной почте или именную благодарность на страницах фонда в социальных сетях.

Цель проекта: собрать в школу 100 детей из Локнянского, Куньинского и Усвятского районов. Собранные с помощью planeta.ru средства пойдут на приобретение рюкзаков, пеналов, тетрадей, канцелярских принадлежностей, материалов для творчества (всего 22 наименования) для нуждающихся детей.

«Всего 100 рублей – и один школьник станет счастливым обладателем пенала со всем нужным содержимым. 500 рублей – и у маленького первоклассника появится его первый в жизни школьный портфель. А если вы подарите 1000 рублей, то ребенок будет полностью готов к школе», - отметили в Детском фонде.

Тем, кто хочет помочь нуждающимся детям пойти в школу, можно перейти на сайт проекта по ссылке.