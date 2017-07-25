Завершается подготовка проектов по улучшению инфраструктуры приграничных территорий Псковской области

15:55, 25 июля 2017, ПАИ

24 июля в городе Ряпина (Эстония) прошел очередной раунд консультаций партнеров крупномасштабных проектов двусторонней программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» на 2014-2020 годы по подготовке проектных заявок и сопроводительных документов. У партнеров будет еще чуть больше месяца, чтобы доработать документы в соответствии с достигнутыми договоренностями и правилами программы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Государственный комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Проблематика проектов, как и структуры партнерства, была определена на стадии формирования программы. До 4 сентября этого года планируется подать в программу полный пакет заявительных документов по проектам, включая проектно-сметную документацию по строительству или реконструкции объектов инфраструктуры.

В рамках двусторонней программы приграничного сотрудничества с участием партнеров из Псковской области запланирована реализация двух проектов. Они стали продолжением сотрудничества, начатого в рамках программ предыдущего периода. «Это лишний раз подтверждает конструктивность и последовательность совместной работы над решением общих проблем в приграничье», — отметили в госкомитете.

Например, проект «Общее Чудское озеро 2» является вторым этапом совместной работы российских и эстонских муниципальных образований по решению целого комплекса проблем. Это и проблема очистки сточных вод, требующая продолжения реконструкции локальных очистных сооружений в прилегающих к озеру территориях, и проблема доступности удаленных территорий, в частности, Залитских островов. В рамках этого направления планируется строительство причала в Псковском районе для улучшения береговой инфраструктуры как для муниципального, так и индивидуального транспорта. Для жителей Залитских островов и отдыхающих запланирована покупка нового катера на 40 мест.

Второй крупномасштабный проект, который будет реализован на территории Печорского района, направлен на улучшение доступности удаленных волостей района, в которых активно развивается растениеводство. Основная проблема, которая требует решения, - это улучшение состояния региональных дорог, используемых фермерами и предпринимателями для доставки сельскохозяйственной продукции на местные региональные рынки. Также планируется благоустроить торговую площадку в центре Печор. Дополнительно запланировано обучение для местных предпринимателей по вопросам маркетинга, создания упаковки, рекламы и удаленных продаж через интернет-магазины.

На эстонской стороне границы запланированы аналогичные мероприятия. Оба проекта, кроме решения вполне конкретных инвестиционных задач, нацелены на содействие развитию экономической активности на территории их реализации, использование местных особенностей и потенциала, развития туризма и рекреации, подчеркнули в Госкомитете.

Общий объем грантовых средств, которые планируется привлечь в регион для реализации мероприятий крупномасштабных проектов, составляет более 300 млн рублей.