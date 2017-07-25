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Великолучанин Иван Макаров завоевал третью медаль на Сурдлимпийских Играх в Самусне

Великолучанин, спортсмен местного «Центра спортивной подготовки» Иван Макаров завоевал третью медаль на проходящих в турецком Самсуне XXIII летних Сурдлимпийских Играх. Как сообщили Псковскому агентству информации в центре, велосипедист стал победителем в критериуме.

Ранее он завоевал серебряную медаль в групповой гонке, а также бронзу в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Тренером спортсмена является Александр Филиппов.

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