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Общество

Конкурс лесных пожарных пройдёт в Псковской области в сентябре

8 сентября в рамках празднования дня работника лесного хозяйства в Стругах Красных состоится конкурс «Лучшая лесопожарная бригада-2017» Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Основная цель конкурса – повышение престижа высококвалифицированного труда лесного пожарного, пропаганда его достижений и передового опыта.

Участниками конкурса могут быть граждане, работающие в системе лесного комплекса, осуществляющие тушение лесных пожаров. Один из трёх участников команды должен иметь удостоверение «Моторист мотопомпы и бензоагрегата» или «Вальщик леса».

Конкурсантам необходимо будет выполнить практическое задание: преодолеть полосу препятствий и потушит лесной пожар. Участие в конкурсе допускается только с личным оборудованием: бензопилой, мотопомпой, ранцевым лесным огнетушителем.

Заявки на участие принимаются до 2 сентября в Госкомитете по природопользованию по адресу: Псков, улица Некрасова, 23 (флигель) или по электронной почте: gaupoplc@yandex.ru

Ознакомиться с положением о конкурсе можно здесь. 

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