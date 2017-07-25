Псковичи приняли участие в обсуждении закона о защите прав человека в психоневрологических интернатах

13:51, 25 июля 2017, ПАИ

Соблюдение прав человека в психоневрологических интернатах обсудили в Совете Федерации РФ на круглом столе с участием руководителей российских благотворительных и социальных фондов, экспертов в области попечительства и социальной сферы, руководителей ведущих психоневрологических медицинских и социальных учреждений страны, а также представителей Минтруда, Минздрава, Госдумы и Совета Федерации. В работе круглого стола приняла участие член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова, депутаты областного Собрания Ирина Богачева и Игорь Дитрих, член Общественной палаты РФ и председатель МОО «Равные возможности» Андрей Царев, заместитель начальника регионального управления социальной защиты населения Татьяна Николаева, сообщили Псковскому агентству информации в аппарате сенатора.

Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы разработали законопроект, касающийся защиты прав недееспособных граждан, который получил одобрение Правительства РФ и принят в первом чтении в нижней палате парламента. В частности, новый документ устанавливает приоритет исполнения функций опекуна или попечителя физическим лицом, а не организацией, сообщила сенатор Елена Бибикова. По ее мнению, психоневрологические учреждения особенно нуждаются общественном контроле за соблюдением прав, находящихся в них граждан, ведь многие из них беспомощны и не могут самостоятельно отстаивать свои права.

«Этот проект закона позволяет усилить общественный контроль над деятельностью специализированных учреждений и минимизировать количество нарушений в них, а значит - повысить качество жизни людей и их правовую защищенность, - отметила Елена Бибикова. - Кроме того, необходимо в соответствии с существующим федеральным законом создать службу защиты прав людей, живущих в психоневрологических интернатах, речь идет о её создании при координирующей роли уполномоченного по правам человека в РФ».

В октябре этого года законопроект, укрепляющий гарантии реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан, Государственная Дума планирует рассмотреть во втором чтении.