Максим Жаворонков поздравил псковских следователей с профессиональным праздником

13:39, 25 июля 2017, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника следственных органов Российской Федерации, состоялось 25 июля в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

От имени администрации региона с профессиональным праздником следователей поздравил исполняющий полномочия губернатора Максим Жаворонков. Он отметил, что сотрудники следственных органов всегда играли значимую роль в укреплении законности и правопорядка в Псковской области. «От вашего эффективного раскрытия самых серьезных преступлений во многом зависит результат работы всей правоохранительной системы, ее авторитет и доверие к ней жителей области», — сказал Максим Жаворонков. Он также выразил уверенность в том, что «высококлассные специалисты, которые работают в органах следствия, опытные профессионалы, честно исполняющие свой служебный долг, и в дальнейшем будут активно работать на сохранение стабильности и благополучия в регионе».

Особые слова благодарности и. п. губернатора адресовал ветеранам следствия. Он поблагодарил их за многолетнюю и добросовестную службу, преданность долгу и Отечеству. Всем псковским следователям Максим Жаворонков пожелал успехов в работе, осуществления намеченных планов, крепкого здоровья, энергии и оптимизма и вручил лучшим работникам награды за заслуги перед Псковской областью.

Руководитель СУ СК РФ по Псковской области Олег Тушмалов в свою очередь заметил, что День сотрудников органов следствия распространяется на представителей трех ведомств: Следственного комитета, МВД и ФСБ. По мнению Олега Тушмалова, это подчеркивает единство целей и задач, стоящих перед органами следствия, правоохранительной и судебной системами. «Сегодня профессиональный праздник тех, кто занимает должность следователя, независимо от ведомственной принадлежности, выполняя важную работу по выявлению и расследованию преступлений, изобличению опасных преступников, защите интересов государства и прав граждан», — сказал руководитель управления.

Олег Тушмалов добавил, что профессиональный праздник следователя был учрежден в 2013 году и ежегодно отмечается 25 июля. Выбором даты послужил именной приказ Петра I от 25 июля 1713 года о создании следственной канцелярии, предметом расследования которой стали преступления, посягающие на основы государственной власти: мздоимство, казнокрадство, коррупция. «Задачи следственных органов остались прежними. И как бы ни изменялись их названия, в основе всегда было и остается честное служение закону и справедливости», — подчеркнул Олег Тушмалов.

Говоря об итогах работы управления, он сообщил, что за 10 лет его сотрудники расследовали более 7 тысяч преступлений, треть их которых — тяжкие и особые тяжкие. При этом уровень раскрытия убийств, изнасилований и причинения вреда здоровью, повлекших смерть, всегда был близок к 100%. По результатам рассмотрения этих дел в судах была пресечена преступная деятельность более 5 тысяч опасных преступников. В связи с этим Олег Тушмалов высказал слова благодарности представителям государственных, надзорных и судебных органов, чей вклад в достижение целей уголовного судопроизводства сложно переоценить.

Сотрудников ведомства руководитель областного Следственного комитета поблагодарил за честное исполнение служебного долга и неизменную преданность профессии, а ветеранов следствия — за сохранение традиций и передачу опыта новому поколению следователей.

В заключение своих слов Олег Тушмалов пожелал всем здоровья, счастья, выдержки и оптимизма.

Главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, ранее руководивший Следственным управлением Следственного комитета России по Псковской области, подчеркнул, что профессия следователя предъявляет к сотрудникам самые высокие требования. «Невозможно стать следователем, не обладая принципиальностью, бескомпромиссностью, усердием и трудолюбием», — сказал он и пожелал бывшим коллегам уверенности в завтрашнем дне, оптимизма и достижения высокого профессионального мастерства.

Продвижения по службе пожелал следователям и ветеран органов следствия Геннадий Подзноев.

Наиболее отличившиеся сотрудники получили в честь профессионального праздника ведомственные награды.