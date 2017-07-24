Велосипеды украдены в Пскове, Великих Луках и Печорах

12:50, 25 июля 2017, ПАИ

За последние несколько дней в Пскове, Великих Луках и Печорах зафиксированы кражи велосипедов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в областном центре в период с 23 по 24 июля из подъезда дома по улице Ипподромной были похищены два велосипеда. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках 22 июля велосипед пропал из подъезда дома по улице Вокзальной. В Печорах вечером этого же дня кража была совершена от торгового павильона по улице Свободы.