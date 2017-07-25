Руководители Пскова выразили соболезнования родным и близким Антона Лихачева

13:24, 25 июля 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников выразили соболезнования родным и близким ветерана органов госбезопасности Антона Лихачева, который 23 июля скончался на 102-м году жизни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Для Пскова - Города воинской славы - это невосполнимая утрата. Антон Петрович был настоящим героем, которому довелось пережить суровые годы Великой Отечественной войны, вынеся на своих плечах все тяготы военного времени. Его жизнь - яркий пример преданного служения Родине, народу, воспитанию молодежи. Какими бы ни были жизненные обстоятельства, он всегда оставался мудрым и верным своим убеждениям и долгу человеком. Мы навсегда запомним его неравнодушным и ответственным за дело, которому он посвятил себя», - отмечено в соболезнованиях.

Антон Лихачев родился 29 января 1916 года. В 1939 году был зачислен на службу в УМВД. Прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника 1-го отдела. В 1945 и 1947 годах находился в спецкомандировках на территории Маньчжурии в качестве руководителя оперативной группы УМГБ по Хабаровскому краю. Под его руководством оперсоставом было подготовлено и осуществлено 49 операций по выводу и приему закордонной агентуры. В результате правильно спланированного им мероприятия в начале 1948 года в Сахалине (Маньчжурия) была вскрыта гоминдановская подпольная организация. За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами на Дальнем Востоке был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», в 1944 году за успешную работу по выполнению задания НКГБ СССР - боевым оружием. В апреле 1960 года переведен по службе на должность заместителя начальника У КГБ при СМ СССР по Псковской области. В январе 1967 года уволился из органов Госбезопасности. После отставки работал в обкоме профсоюзов сельского хозяйства.