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Общество

Грозы прогнозируются в Псковской области 26 июля

26 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +10 до +15 градусов, днем – от +21 до +26.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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