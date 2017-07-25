Грозы прогнозируются в Псковской области 26 июля

18:25, 25 июля 2017, ПАИ

26 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +10 до +15 градусов, днем – от +21 до +26.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.