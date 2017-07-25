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Общество

400 рублей будет стоить билет на фестиваль «Железный град»

В этом году билет на фестиваль «Железный град», который состоится 5-6 августа в Изборске (Печорский район), будет для взрослых стоить 400 рублей, для детей и жителей Изборска – 200 рублей. Об этом сообщила директор Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская на пресс-конференции 25 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Дубровская добавила, что для детей до 7 лет вход на фестиваль будет бесплатным, не придётся платить и льготникам: участникам и инвалидам войны, участникам боевых действий, Героям Советского союза, Героям России, инвалидам первой группы.

Билеты будут продаваться на фестивальных площадках.  

Директор музея также сообщила, что парковка для зрителей фестиваля будет организована на улице Минской, а дополнительная – на улице Печорской.

Программа фестиваля:

5 августа, суббота

13.00 – 19.00 Средневековая ярмарка; детская площадка

14.00 – Торжественный проход и построение участников; представление клубов

14.20 – 15.30 Сражение по правилам маневров, дефиле исторического костюма, пеший турнир

15.30 – 16.00 Акустический концерт фолк-групп

16.00 – Историческая программа «XVII век в истории Изборска»

17.00 – Конные состязания

18.30 – Бугурт (полноконтактное массовое сражение)

19.30 – Концерт фолк-групп

6 августа, воскресенье

12.00 – 15.00 Средневековая ярмарка; историческая харчевня; детская площадка

13.00 – 14.30 Конный рыцарский турнир

14.30 – 15.00 Средневековая музыка

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