1
19:28
Псковская область присоединилась к Всероссийской программе «Деревья – памятники живой природы»
18:25
Грозы прогнозируются в Псковской области 26 июля
17:27
Абсолютный победитель «ПАРК-ПРОФИ» Азат Варданян получил свою награду
14:58
«Не устраивать цирк в городе» призвал глава Пскова «лошадниц» из Детского парка
14:39
«Мисс Псков-2016» Валерия Голубева поборется за звание «Мисс Туризм»
12:45
Организаторы «Железного града» рассчитывают закрепить успех прошлогоднего фестиваля
09:02
«Дом» для успешного бизнеса продается в Пскове
Еще новости
Общество

Абсолютный победитель «ПАРК-ПРОФИ» Азат Варданян получил свою награду

Абсолютный победитель фестиваля  «ПАРК-ПРОФИ 2017» Азат Варданян получил свою награду. Вручил её директор Медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин.

Азат Варданян получил кубок победителя, диплом, а также сертификат на пять тысяч рублей от магазина «рЕГИон 60»,  авторский пряник «Витязь» и сертификат от пекарни «Пирогов».

Напомним, что из-за технической ошибки Азат Варданян не был награждён непосредственно на фестивале.

Конкурс мастерства парковки «ПАРК-ПРОФИ» 20 июля проходил в 8-й раз. До финала дошли 30 человек. Победители были определены по сумме времени, затраченного на выполнение заданий, демонстрирующих навыки парковки, ежедневно применяемые в городе.

 

 

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ – 2017»
Песнь дождя и пламени «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017». Часть 3. Зрители, шоу-программа и розыгрыши призов «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017». Часть 2. Награждение победителей и участников «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017». Часть 1. Конкурсные заезды и участники После пересчета результатов абсолютным победителем «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017» признан Азат Варданян Автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ – 2017» (ВИДЕО) Победителем автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ – 2017» стал Борис Антошкин Группа компаний «Савва» вручила спецприз отличившемуся в третьем упражнении участнику «ПАРК-ПРОФИ – 2017» Юлия Трифонова оказалась самой быстрой девушкой на «ПАРК-ПРОФИ» По итогам второго упражнения на конкурсе «ПАРК-ПРОФИ» лидером стал Азат Варданян
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковская область присоединилась к Всероссийской программе «Деревья – памятники живой природы»
25 июля 2017
Псковская область присоединилась к Всероссийской программе «Деревья – памятники живой природы»
Грозы прогнозируются в Псковской области 26 июля
25 июля 2017
Грозы прогнозируются в Псковской области 26 июля
Абсолютный победитель «ПАРК-ПРОФИ» Азат Варданян получил свою награду
25 июля 2017
Абсолютный победитель «ПАРК-ПРОФИ» Азат Варданян получил свою награду 1
«Не устраивать цирк в городе» призвал глава Пскова «лошадниц» из Детского парка
25 июля 2017
«Не устраивать цирк в городе» призвал глава Пскова «лошадниц» из Детского парка 3
«Мисс Псков-2016» Валерия Голубева поборется за звание «Мисс Туризм»
25 июля 2017
«Мисс Псков-2016» Валерия Голубева поборется за звание «Мисс Туризм»
Организаторы «Железного града» рассчитывают закрепить успех прошлогоднего фестиваля
25 июля 2017
Организаторы «Железного града» рассчитывают закрепить успех прошлогоднего фестиваля
«Дом» для успешного бизнеса продается в Пскове
25 июля 2017
«Дом» для успешного бизнеса продается в Пскове
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
24 июля 2017
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни

Идет загрузка...