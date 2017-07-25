Абсолютный победитель «ПАРК-ПРОФИ» Азат Варданян получил свою награду

17:27, 25 июля 2017, ПАИ

Абсолютный победитель фестиваля «ПАРК-ПРОФИ 2017» Азат Варданян получил свою награду. Вручил её директор Медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин.

Азат Варданян получил кубок победителя, диплом, а также сертификат на пять тысяч рублей от магазина «рЕГИон 60», авторский пряник «Витязь» и сертификат от пекарни «Пирогов».

Напомним, что из-за технической ошибки Азат Варданян не был награждён непосредственно на фестивале.

Конкурс мастерства парковки «ПАРК-ПРОФИ» 20 июля проходил в 8-й раз. До финала дошли 30 человек. Победители были определены по сумме времени, затраченного на выполнение заданий, демонстрирующих навыки парковки, ежедневно применяемые в городе.