0
14:58
«Не устраивать цирк в городе» призвал глава Пскова «лошадниц» из Детского парка
14:39
«Мисс Псков-2016» Валерия Голубева поборется за звание «Мисс Туризм»
12:45
Организаторы «Железного града» рассчитывают закрепить успех прошлогоднего фестиваля
09:02
«Дом» для успешного бизнеса продается в Пскове
22:49
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
21:38
Фотовыставка «Жизнь продолжается» открылась в Пскове
19:20
Псковичка Лилия Логинова поборется за звание «Мисс Волга»
Еще новости
Общество

«Мисс Псков-2016» Валерия Голубева поборется за звание «Мисс Туризм»

Обладательница титула «Мисс Псков-2016», участница кастинга «Мисс Россия», модель Валерия Голубева поборется за звание «Мисс Туризм».  Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила сама Валерия Голубева.

По словам девушки, конкурс пройдет в Чебоксарах с 16 по 21 августа. В нём будут участвовать  30 представительниц различных регионов России. 

Право побороться за титул «Мисс Туризм» псковская модель получила по итогам онлайн-кастинга.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Не устраивать цирк в городе» призвал глава Пскова «лошадниц» из Детского парка
25 июля 2017
«Не устраивать цирк в городе» призвал глава Пскова «лошадниц» из Детского парка 1
«Мисс Псков-2016» Валерия Голубева поборется за звание «Мисс Туризм»
25 июля 2017
«Мисс Псков-2016» Валерия Голубева поборется за звание «Мисс Туризм»
Организаторы «Железного града» рассчитывают закрепить успех прошлогоднего фестиваля
25 июля 2017
Организаторы «Железного града» рассчитывают закрепить успех прошлогоднего фестиваля
«Дом» для успешного бизнеса продается в Пскове
25 июля 2017
«Дом» для успешного бизнеса продается в Пскове
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
24 июля 2017
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
Фотовыставка «Жизнь продолжается» открылась в Пскове
24 июля 2017
Фотовыставка «Жизнь продолжается» открылась в Пскове
Псковичка Лилия Логинова поборется за звание «Мисс Волга»
24 июля 2017
Псковичка Лилия Логинова поборется за звание «Мисс Волга» 4
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 25 июля
24 июля 2017
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 25 июля

Идет загрузка...