«Мисс Псков-2016» Валерия Голубева поборется за звание «Мисс Туризм»

14:39, 25 июля 2017, ПАИ

Обладательница титула «Мисс Псков-2016», участница кастинга «Мисс Россия», модель Валерия Голубева поборется за звание «Мисс Туризм». Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила сама Валерия Голубева.

По словам девушки, конкурс пройдет в Чебоксарах с 16 по 21 августа. В нём будут участвовать 30 представительниц различных регионов России.

Право побороться за титул «Мисс Туризм» псковская модель получила по итогам онлайн-кастинга.