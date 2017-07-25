0
14:58
«Не устраивать цирк в городе» призвал глава Пскова «лошадниц» из Детского парка
14:39
«Мисс Псков-2016» Валерия Голубева поборется за звание «Мисс Туризм»
12:45
Организаторы «Железного града» рассчитывают закрепить успех прошлогоднего фестиваля
09:02
«Дом» для успешного бизнеса продается в Пскове
22:49
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
21:38
Фотовыставка «Жизнь продолжается» открылась в Пскове
19:20
Псковичка Лилия Логинова поборется за звание «Мисс Волга»
Еще новости
Общество

Конную дружину предложил создать директор Псковского ипподрома

Директор Псковского ипподрома Вадим Азарьев выступил с предложением создать конную дружину. Об этом он заявил 25 июля на совещании по вопросу незаконного катания на лошадях в Детском парке Пскова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Вадима Азарьева, создать конную дружину пытались и раньше, разработали интересный маршрут, но в итоге не получили удостоверения. «Идея создания конной полиции у меня осталась», - добавил он.

Глава Пскова Иван Цецерский поддержал инициативу, отметив, что от конной дружины «нарушители на конях не убегут, как от сотрудников администрации».

Также Вадим Азарьев рассказал, почему его подопечные выезжают на конях в Псков. «Люди выезжают в город, не чтобы денег заработать, а чтобы не забыла лошадь, как по городу ездить».

В свою очередь Иван Цецерский рассказал, что был на ипподроме, видел детей, лошадей. «Это нужно поддерживать, и жалко, что ипподром не развивается, там нет жёсткой площадки, возможности побыть в кафе, пока дети катаются»,- заметил он.

По словам главы города, ипподром может быть использован «очень здорово», если организовать уроки катания на лошадях. «Ипподром может быть использован очень хорошо – обустроить  подъезд, у вас отбоя не было бы от детей», - резюмировал он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Не устраивать цирк в городе» призвал глава Пскова «лошадниц» из Детского парка
25 июля 2017
«Не устраивать цирк в городе» призвал глава Пскова «лошадниц» из Детского парка 1
«Мисс Псков-2016» Валерия Голубева поборется за звание «Мисс Туризм»
25 июля 2017
«Мисс Псков-2016» Валерия Голубева поборется за звание «Мисс Туризм»
Организаторы «Железного града» рассчитывают закрепить успех прошлогоднего фестиваля
25 июля 2017
Организаторы «Железного града» рассчитывают закрепить успех прошлогоднего фестиваля
«Дом» для успешного бизнеса продается в Пскове
25 июля 2017
«Дом» для успешного бизнеса продается в Пскове
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
24 июля 2017
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
Фотовыставка «Жизнь продолжается» открылась в Пскове
24 июля 2017
Фотовыставка «Жизнь продолжается» открылась в Пскове
Псковичка Лилия Логинова поборется за звание «Мисс Волга»
24 июля 2017
Псковичка Лилия Логинова поборется за звание «Мисс Волга» 4
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 25 июля
24 июля 2017
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 25 июля

Идет загрузка...