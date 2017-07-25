Конную дружину предложил создать директор Псковского ипподрома

15:43, 25 июля 2017, ПАИ

Директор Псковского ипподрома Вадим Азарьев выступил с предложением создать конную дружину. Об этом он заявил 25 июля на совещании по вопросу незаконного катания на лошадях в Детском парке Пскова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Вадима Азарьева, создать конную дружину пытались и раньше, разработали интересный маршрут, но в итоге не получили удостоверения. «Идея создания конной полиции у меня осталась», - добавил он.

Глава Пскова Иван Цецерский поддержал инициативу, отметив, что от конной дружины «нарушители на конях не убегут, как от сотрудников администрации».

Также Вадим Азарьев рассказал, почему его подопечные выезжают на конях в Псков. «Люди выезжают в город, не чтобы денег заработать, а чтобы не забыла лошадь, как по городу ездить».

В свою очередь Иван Цецерский рассказал, что был на ипподроме, видел детей, лошадей. «Это нужно поддерживать, и жалко, что ипподром не развивается, там нет жёсткой площадки, возможности побыть в кафе, пока дети катаются»,- заметил он.

По словам главы города, ипподром может быть использован «очень здорово», если организовать уроки катания на лошадях. «Ипподром может быть использован очень хорошо – обустроить подъезд, у вас отбоя не было бы от детей», - резюмировал он.