186 псковичей пострадали от укусов клещей за последние семь дней

17:37, 25 июля 2017, ПАИ

За период c 19 по 25 июля включительно в Псковской области от укусов клещей пострадали 186 человек, из них 50 дети. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

За анализируемый период обратившиеся с укусами клещей зарегистрированы на всех территориях области, кроме Дедовичского, Дновского, Палкинского и Пустошкинского районов.

За семь дней лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области исследовали 89 снятых с людей клещей на наличие вируса энцефалита (все результаты отрицательные), 44 насекомых - на боррелиоз (6 положительных результатов), 44 - на моноцитарный эрлихиоз (все результаты отрицательные), 44 - на гранулоцитарный анаплазмоз (все результаты отрицательные).

Серопрофилактику прошел один человек. Это взрослый житель Себежского района.

Всего с начала сезона в лечебно-профилактические учреждения с жалобами на укусы клещей обратились 2 тыс. 738 человек, из них 741 - ребёнок.

Кроме того, с начала сезона специалисты провели акарицидные обработки на площади 329 тыс. 216 га, в том числе в летних оздоровительных учреждениях на площади 123 тыс. 381 га.