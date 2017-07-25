Наталия Соколова: Я всем своим знакомым сказала не катать детей на лошадях в Детском парке

15:26, 25 июля 2017, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова всем своим знакомым сказала не катать детей на лошадях в Детском парке Пскова, поскольку это не безопасно. Об этом она заявила 25 июля на совещании по вопросу организации катания на лошадях в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Наталия Соколова отметила, что зачастую в Детском парке лошадей водят несовершеннолетние, которые не прошли специальную подготовку. «Почему права моего ребенка на безопасную прогулку должны нарушаться в угоду вам?», - обратилась она к «лошадницам». Самих животных правозащитница назвала заложниками ситуации.

«Привлекательность услуги будет только, когда она будет безопасной», - уверена детский омбудсмен.

Наталия Соколова согласилась, что Детский парк – самое удобное, самое проходное, но и самое небезопасное место для катания на лошадях.

Она призвала псковичей не кататься на лошадях без экипировки и если нет уверенности в безопасности.