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Общество

Концерт московского виолончелиста состоится в Тригорском 28 июля

28 июля в 16:00 в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоится концерт московского виолончелиста, лауреата ряда международных конкурсов, художественного руководителя и солиста камерного оркестра «Кончертато» Николая Егорова.

Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе Пушкинского Заповедника Лидия Токарева, вечер камерной музыки пройдёт в мемориальной усадьбе «Тригорское», в господском доме. «Выступление Николая Егорова станет очередной страницей большого музейного проекта «Летние вечера в русской усадьбе», который пользуется большим интересом у гостей заповедника», - рассказала Лидия Токарева.

В программу концерта музыкант включил сочинения зарубежных композиторов XVI—XVIII столетия. В Тригорском прозвучат пьесы И. С. Баха, Генделя, Вивальди, Корелли, Боккерини, Ариости, Франкера, Бреваля, многих других классиков, писавших для виолончели.

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