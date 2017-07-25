0
14:58
«Не устраивать цирк в городе» призвал глава Пскова «лошадниц» из Детского парка
14:39
«Мисс Псков-2016» Валерия Голубева поборется за звание «Мисс Туризм»
12:45
Организаторы «Железного града» рассчитывают закрепить успех прошлогоднего фестиваля
09:02
«Дом» для успешного бизнеса продается в Пскове
22:49
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
21:38
Фотовыставка «Жизнь продолжается» открылась в Пскове
19:20
Псковичка Лилия Логинова поборется за звание «Мисс Волга»
Еще новости
Общество

Ипотечный портфель Псковского филиала Россельхозбанка превысил 1 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2017 года ипотечный кредитный портфель Псковского филиала Россельхозбанка достиг порядка 1,1 млрд рублей, прирост показателя с начала года составил 13%. Всего в 2017 году выдано 182 ипотечных кредита на общую сумму 226 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в банке.

В начале июля текущего года Россельхозбанк вновь снизил процентные ставки по ипотечному жилищному кредитованию. В среднем снижение составило 2 пп. Сегодня Банк предлагает ипотечные программы, которые позволяют клиентам покупать квартиры на первичном и вторичном рынке, загородную недвижимость и земельные участки для последующего возведения жилого дома.

«Ипотека является одним из ключевых продуктов в линейке розничных кредитов филиала Банка. В настоящее время мы аккредитовали 50 объектов недвижимости, по которым возможно оформить ипотеку с минимальным пакетом документов. Партнерами филиала являются 46 застройщиков и агентств недвижимости региона», – отметил директор Псковского филиала РСХБ Александр Тихомиров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Не устраивать цирк в городе» призвал глава Пскова «лошадниц» из Детского парка
25 июля 2017
«Не устраивать цирк в городе» призвал глава Пскова «лошадниц» из Детского парка 1
«Мисс Псков-2016» Валерия Голубева поборется за звание «Мисс Туризм»
25 июля 2017
«Мисс Псков-2016» Валерия Голубева поборется за звание «Мисс Туризм»
Организаторы «Железного града» рассчитывают закрепить успех прошлогоднего фестиваля
25 июля 2017
Организаторы «Железного града» рассчитывают закрепить успех прошлогоднего фестиваля
«Дом» для успешного бизнеса продается в Пскове
25 июля 2017
«Дом» для успешного бизнеса продается в Пскове
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
24 июля 2017
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
Фотовыставка «Жизнь продолжается» открылась в Пскове
24 июля 2017
Фотовыставка «Жизнь продолжается» открылась в Пскове
Псковичка Лилия Логинова поборется за звание «Мисс Волга»
24 июля 2017
Псковичка Лилия Логинова поборется за звание «Мисс Волга» 4
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 25 июля
24 июля 2017
До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 25 июля

Идет загрузка...