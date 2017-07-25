Ипотечный портфель Псковского филиала Россельхозбанка превысил 1 млрд рублей

16:23, 25 июля 2017, ПАИ

По итогам первого полугодия 2017 года ипотечный кредитный портфель Псковского филиала Россельхозбанка достиг порядка 1,1 млрд рублей, прирост показателя с начала года составил 13%. Всего в 2017 году выдано 182 ипотечных кредита на общую сумму 226 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в банке.

В начале июля текущего года Россельхозбанк вновь снизил процентные ставки по ипотечному жилищному кредитованию. В среднем снижение составило 2 пп. Сегодня Банк предлагает ипотечные программы, которые позволяют клиентам покупать квартиры на первичном и вторичном рынке, загородную недвижимость и земельные участки для последующего возведения жилого дома.

«Ипотека является одним из ключевых продуктов в линейке розничных кредитов филиала Банка. В настоящее время мы аккредитовали 50 объектов недвижимости, по которым возможно оформить ипотеку с минимальным пакетом документов. Партнерами филиала являются 46 застройщиков и агентств недвижимости региона», – отметил директор Псковского филиала РСХБ Александр Тихомиров.