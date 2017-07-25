Территория железнодорожного вокзала в Пскове будет благоустроена к Ганзейским дням

18:01, 25 июля 2017, ПАИ

В ходе встречи главы Пскова Ивана Цецерского с председателем узловой рабочей группы Псковского железнодорожного узла филиала ОАО «РЖД» Юсупом Юсуповым была достигнута договорённость о благоустройстве территории железнодорожного вокзала к празднованию 39-х Международных Ганзейских дней в 2019 году. В обсуждении вопроса приняла участие управляющая делами Псковской городской думы Светлана Комарова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Железнодорожная станция – лицо нашего города, сюда прибывает основной туристический поток. И люди при виде необустроенности этой территории испытывают недоумение: как один из главных объектов города может быть не достаточно благоустроен», - сказал глава Пскова, обратив внимание Юсупа Юсупова на то, что за вокзалом живут люди, которые вынуждены ходить через пути, что опасно для их жизни и здоровья.

Глава города поручил управляющей делами ПГД Светлане Комаровой подключиться к решению этого вопроса при подготовке к 39-м Международным Ганзейским дням.

Кроме того, участники встречи обсудили также судьбу киосков на Привокзальной площади. Сошлись во мнении, что на этом месте необходимо создать новый торговый комплекс «Привокзальный», куда вошли бы со своей продукцией все работающие здесь сегодня предприниматели. Обсудили и второй вариант: сделать площадку для парковки автобусов и ожидания пассажиров. В этом случае, акцентировали свою позицию Иван Цецерский и Светлана Комарова, нужно поддержать предпринимателей, оказать им помощь в создании торговых мест на других территориях Пскова.