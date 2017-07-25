Около 70 спортсменов приняли участие в регате «Псковская ладья» в День города

18:12, 25 июля 2017, ПАИ

В Пскове подвели итоги соревнований, прошедших в Дни города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В частности, в традиционной регате «Псковская ладья» выступили около 70 спортсменов. Участниками соревнований по гребле на байдарках и каноэ стали воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Ника». Также в соревнованиях были заявлены и семейные заплывы. Самому маленькому участнику было 9 лет.

Гонки проходили в акватории реки Великой на дистанции 200 метров. Старт был напротив Мирожского монастыря, финиш - на гребной базе «Ника». Победители соревнований были награждены Почетными грамотами спорткомитета администрации города Пскова.

Почетными гостями фестиваля гребного спорта стали мастер спорта международного класса, почётный мастер спорта СССР, многократный чемпион РСФСР и СССР Всеволод Иголкин и олимпийский чемпион, участник Великой Отечественной войны Павел Харин.

Также в Дни города прошли городские соревнования по большому теннису среди псковичей от 8 до 20 лет. Всего участвовали 38 юных спортсменов. По словам организаторов на всем протяжении турнира чувствовалось «напряжение и желание каждого спортсмена одержать победу».

Так, на турнире среди мальчиков и девочек до 8 лет первое место заняла Анастасия Платонова, второе - Даниил Шапошников, третье - Елизавета Кофтуняк. Среди девочек 10 лет и младше, победу одержала псковичка Арина Козырева, второе место заняла - Марьяна Барбарина, третье - Елизавета Брякина. В этой же категории среди мальчиков победителем стал Матвей Дорофеенко, второе место занял Федор Пикалев, третье - Андрей Клейн. Среди девочек 12 лет первое место заняла Софья Гаврилова, второе - Дарья Кальченко, третье - Дарья Хохлова. Среди девочек и мальчиков до 16 лет победителем стал Никита Фролов, второй результат показала Виктория Астахова, третье - Инга Курилова. Среди юношей и девушек до 20 лет победу одержал Михаил Львов, второе место досталось Ву Хоанг Шону, а третье - Анастасии Семеновой.

Кроме того, на стадионе «Машиностроитель» состоялся турнир по пляжному волейболу. Всего были заявлены 8 мужских команд, из них 2 из Санкт-Петербурга, 6 из Пскова, и 6 женских команд, две из которых тоже из Санкт-Петербурга, а 4 из Пскова. В каждой команде играли по 2 человека в возрасте от 18 лет.

Среди мужчин первое место заняла команда из Санкт-Петербурга, второе и третье место - псковичи. Среди женщин 1 и 2 призовые места завоевали гости, псковички заняли третье место.

В пресс-службе напомнили, что с 4 по 6 августа на городском пляже Пскова около Мирожского монастыря состоится десятый чемпионат России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Турнир будет посвящен покровительнице Пскова святой, благоверной княгине Ольге.