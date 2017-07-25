0
19:28
Псковская область присоединилась к Всероссийской программе «Деревья – памятники живой природы»
18:25
Грозы прогнозируются в Псковской области 26 июля
17:27
Абсолютный победитель «ПАРК-ПРОФИ» Азат Варданян получил свою награду
14:58
«Не устраивать цирк в городе» призвал глава Пскова «лошадниц» из Детского парка
14:39
«Мисс Псков-2016» Валерия Голубева поборется за звание «Мисс Туризм»
12:45
Организаторы «Железного града» рассчитывают закрепить успех прошлогоднего фестиваля
09:02
«Дом» для успешного бизнеса продается в Пскове
Еще новости
  • Коротко
Общество

Около 70 спортсменов приняли участие в регате «Псковская ладья» в День города

В Пскове подвели итоги соревнований, прошедших в Дни города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В частности, в традиционной регате «Псковская ладья» выступили около 70 спортсменов. Участниками соревнований по гребле на байдарках и каноэ стали воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Ника». Также в соревнованиях были заявлены и семейные заплывы. Самому маленькому участнику было 9 лет.

Гонки проходили в акватории реки Великой на дистанции 200 метров. Старт был напротив Мирожского монастыря, финиш - на гребной базе «Ника». Победители соревнований были награждены Почетными грамотами спорткомитета администрации города Пскова.

Почетными гостями фестиваля гребного спорта стали мастер спорта международного класса, почётный мастер спорта СССР, многократный чемпион РСФСР и СССР Всеволод Иголкин и олимпийский чемпион, участник Великой Отечественной войны Павел Харин.

Также в Дни города прошли городские соревнования по большому теннису среди псковичей от 8 до 20 лет. Всего участвовали 38 юных спортсменов. По словам организаторов на всем протяжении турнира чувствовалось «напряжение и желание каждого спортсмена одержать победу».

Так, на турнире среди мальчиков и девочек до 8 лет первое место заняла Анастасия Платонова, второе - Даниил Шапошников, третье - Елизавета Кофтуняк. Среди девочек 10 лет и младше,   победу одержала псковичка Арина Козырева, второе место заняла - Марьяна Барбарина, третье - Елизавета Брякина. В этой же категории среди мальчиков  победителем стал Матвей Дорофеенко, второе место занял Федор Пикалев, третье - Андрей Клейн. Среди девочек 12 лет первое место заняла Софья Гаврилова, второе - Дарья Кальченко, третье - Дарья Хохлова. Среди девочек и мальчиков до 16 лет победителем стал Никита Фролов, второй результат показала Виктория Астахова, третье - Инга Курилова. Среди юношей и девушек до 20 лет победу одержал Михаил Львов, второе место досталось Ву Хоанг Шону, а третье - Анастасии Семеновой.

Кроме того, на стадионе «Машиностроитель» состоялся турнир по пляжному волейболу. Всего были заявлены 8 мужских команд, из них 2 из Санкт-Петербурга, 6 из Пскова, и 6 женских команд, две из которых тоже из Санкт-Петербурга, а 4 из Пскова. В каждой команде играли по 2 человека в возрасте от 18 лет.

Среди мужчин первое место заняла команда из Санкт-Петербурга, второе и третье место - псковичи. Среди женщин 1 и 2 призовые места завоевали гости, псковички заняли третье место.

В пресс-службе напомнили, что с 4 по 6 августа на городском пляже Пскова около Мирожского монастыря состоится десятый чемпионат России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Турнир будет посвящен покровительнице Пскова святой, благоверной княгине Ольге.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область присоединилась к Всероссийской программе «Деревья – памятники живой природы»
25 июля 2017
Псковская область присоединилась к Всероссийской программе «Деревья – памятники живой природы»
Грозы прогнозируются в Псковской области 26 июля
25 июля 2017
Грозы прогнозируются в Псковской области 26 июля
Абсолютный победитель «ПАРК-ПРОФИ» Азат Варданян получил свою награду
25 июля 2017
Абсолютный победитель «ПАРК-ПРОФИ» Азат Варданян получил свою награду 1
«Не устраивать цирк в городе» призвал глава Пскова «лошадниц» из Детского парка
25 июля 2017
«Не устраивать цирк в городе» призвал глава Пскова «лошадниц» из Детского парка 3
«Мисс Псков-2016» Валерия Голубева поборется за звание «Мисс Туризм»
25 июля 2017
«Мисс Псков-2016» Валерия Голубева поборется за звание «Мисс Туризм»
Организаторы «Железного града» рассчитывают закрепить успех прошлогоднего фестиваля
25 июля 2017
Организаторы «Железного града» рассчитывают закрепить успех прошлогоднего фестиваля
«Дом» для успешного бизнеса продается в Пскове
25 июля 2017
«Дом» для успешного бизнеса продается в Пскове
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
24 июля 2017
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни

Идет загрузка...