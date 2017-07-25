Псковский кинолог завоевала «бронзу» на Всероссийских соревнованиях по многоборью со служебными собаками

18:16, 25 июля 2017, ПАИ

В соревнованиях Общества «Динамо» по многоборью кинологов, проходивших на базе кинологического центра Пограничной службы ФСБ России в городе Вязьме Смоленской области, команда ФСИН России, в составе которой выступала кинолог СИЗО-1 Ольга Гребешкова со служебной собакой Джесси, заняла общекомандное третье место. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В соревнованиях приняли участие лучшие специалисты-кинологи со служебными собаками территориальных органов ФСИН России, МВД, Пограничной службы ФСБ, ФСО, ФТС, а также войск Росгвардии.

На протяжении нескольких дней сотрудники силовых ведомств демонстрировали навыки и умения применения служебных собак по трем дисциплинам: наркорозыскная, розыскная, а также минно-розыскная деятельность. В результате испытаний служебная собака Ольги Гребешковой Джесси показала хороший результат в личном первенстве по поиску взрывчатых веществ и боеприпасов, выйдя на девятое место среди 38 участников.

По итогам соревнований команда ФСИН России вышла на третье место среди сборных команд министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка РФ, уступив лишь командам МВД России и хозяевам соревнований – Пограничной службе ФСБ России, которые заняли второе и первое места соответственно.