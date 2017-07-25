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Общество

Пскович попытался обворовать магазин в Писковичах

В деревне Писковичи Псковского района полиция задержала местного жителя за совершение кражи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

24 июля в 17:00 наряд группы задержания МОВО «Псковский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине «Пятерочка» в деревне Писковичи Псковского района. Сотрудник магазина пояснила стражам порядка, что молодой человек попытался пройти мимо кассы, не оплатив товар. Вскоре полиция задержала нарушителя.

Как выяснилось, 29-летний подозреваемый уже совершал кражу в одном из магазинов города.

Задержанного доставили в дежурную часть ОМВД по Псковскому району.

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