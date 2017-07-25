Псков обратится в Правительство с просьбой упростить ввоз товаров для участников Ганзы в 2019 году

18:25, 25 июля 2017, ПАИ

Особенности ввоза иностранными делегациями товаров, которые будут представлены на праздновании 39 Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове в 2019 году, обсудили глава города Иван Цецерский и начальник Псковской таможни Светлана Степанова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на встрече также присутствовали управляющий делами Псковской городской Думы Светлана Комарова и начальник отдела по правовым и финансово-экономическим вопросам Елена Тимашова.

Ранее такой вопрос уже поднимался во время встречи главы Пскова с руководителем Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным.

Ожидается, что на празднование Ганзейских дней в Псков прибудут десятки делегаций не только из российских регионов, но и из Европы. Все они привезут продукцию, которой славится тот или иной город.

«Мы должны уже в ближайшее время как можно детальнее проработать вопрос о порядке и особенностях ввоза товаров на территорию Российской Федерации на период празднования 39 Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове», - подчеркнул Иван Цецерский. - Необходимо заранее составить четкие списки для каждого из городов-участников праздника - какие товары, и в каком количестве будут ввезены в Россию».

Глава Пскова поручил специалистам аппарата городской Думы совместно с представителями Псковской таможни разработать обращение в адрес Правительства Российской Федерации об упрощении таможенного ввоза товаров, которые войдут в подготовленный иностранными делегациями список.