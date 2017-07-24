Сбитая в Пскове 79-летняя женщина перебегала дорогу вне пешеходного перехода

19:53, 25 июля 2017, ПАИ

24 июля в 11:45 в Пскове у дома № 50 по улице Советской армии 42-летний водитель ВАЗ-2101 сбил 79-летнюю женщину, которая перебегала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пешехода госпитализировали.

В этот же день в 14:05 на 22 км дороги Великие Луки- Новосокольники 27-летний водитель ГАЗ 33021 сбил идущего в попутном направлении 18-летнего молодого человека. Пешеход получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.