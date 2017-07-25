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Общество

Противопожарный инструктаж прошёл в себежском Затурье

25 июля сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы провёл профилактический рейд в деревне Затурье Себежского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда состоялся противопожарный инструктаж с гражданами и разъяснение им требований пожарной безопасности, а также действий при обнаружении пожара.

Проведён один сход граждан, в котором участвовали шесть человек, осуществлён обход восьми жилых домов, распространены 17 листовок на противопожарную тематику, проинструктированы под роспись 11 человек. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, рассказали об обстановке с пожарами на территории района и основных причинах пожаров в жилом секторе

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