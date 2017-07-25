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Общество

О вреде наркотиков узнали отдыхающие в островском лагере «Алые паруса»

24 июля сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области провели в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» в Островском районе профилактическую акцию антинаркотической направленности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В мероприятии приняли участие 60 подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Полицейские рассказали несовершеннолетним о том, что такое наркомания и насколько губительны для человека последствия потребления психоактивных веществ, как возникают разного рода зависимости. Во время беседы присутствовали вожатые, которые ответственны за правильную  организацию детского досуга. Также слушатели узнали об установленной законом ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

"Главная цель таких встреч – показать и доказать ребятам, что жизнь прекрасна  без наркотиков и других пагубных привычек. Необходимо, чтобы каждый ребенок почувствовал свою значимость и востребованность для общества и осознал личную ответственность за свою судьбу", - рассказали в УМВД.

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