В учебных центрах ЗВО началась подготовка младших специалистов

20:28, 25 июля 2017, ПАИ

Более 5 тысяч курсантов окружных учебных центров Западного военного округа приступили к освоению военно-учетных специальностей. Подготовка ведется более чем по 40 специальностям, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ.

После принятия военной присяги молодые военнослужащие прошли курс интенсивной общевойсковой подготовки, в ходе которого изучили основы воинской службы и азы огневой, медицинской, инженерной подготовки. Теперь курсанты будут изучать специальности, к которым они будут предназначены.

Окружные учебные центры ЗВО готовят водителей колесной и гусеничной боевой техники, членов экипажей танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, командиров расчетов противотанковых управляемых ракет, артиллерийских и минометных орудий, специалистов связи, операторов радиолокационных станций.

Подготовка курсантов проводится по новой усовершенствованной четырехмесячной программе, предусматривающей значительное увеличение учебного времени на практические занятия по специальности, которые проходят как с применением тренажеров, так и в ходе полевых занятий на технике.