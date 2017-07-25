Юбилей Великолукского района отметили жители деревень Русаново и Липец

21:29, 25 июля 2017, ПАИ

В населенных пунктах сельских поселений Великолукского района продолжаются торжества, посвященные юбилею муниципалитета. Как сообщили Псковскому агентству информаци в районной администрации, 20 июля день деревни отметили в деревне Липец, а 21 — в Русаново.

Жителей деревни Липец приехали поздравить глава Великолукского района Сергей Петров, глава Лычевской волости Любовь Никифорова, председатель местного совета ветеранов Татьяна Военкова, а также артисты Булынинского Дома культуры.

С приветственным словом к собравшимся на торжество в деревне Русаново обратились иерей Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки Антоний Татаринцев, глава Переслегинской волости Ольга Васягина, председатель колхоза имени Куйбышева Шамхан Варуев.

Отец Антоний поздравил всех с Днем явления иконы Пресвятой Богородицы в городе Казани и выразил надежду на то, что желание большинства жителей иметь храм в деревне Русаново, скорей всего, удастся осуществить в ближайшем будущем.

После торжественной части чествовали старожилов, добросовестных тружеников и жителей, юбиляров, молодоженов, родителей новорожденных малышей и будущих первоклассников. Подведены итоги на лучший приусадебный участок, хозяева которых также получили свою порцию заслуженных аплодисментов и сувениры.

Особые слова благодарности были сказаны в адрес учителей, работников фельдшерско-акушерских пунктов и продавцов за их добросовестный труд и неравнодушное отношение к проблемам родной деревни.