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Общество

Юбилейные медали получили жители Псковского района

21 июля в администрации Псковского района состоялась торжественная церемония вручения юбилейных медалей в связи с 90-летием образования муниципалитета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации. 

За добросовестный многолетний труд и значительный вклад в развитие Псковского района были награждены ветераны труда, активисты Совета ветеранов и Совета местного отделения «Союз пенсионеров России», работники культуры, здравоохранения, образования и дополнительного образования. Вручал награды глава Псковского района Владимир Лавренов. Помимо медалей также были вручены благодарственные письма, ценные подарки и памятные сувениры. В церемонии награждения приняли участие заместители главы администрации Псковского района Владимир Петров, Лариса Григорьева, Святослав Колинко и Геннадий Ранцев.

Начальник отделения страхового фонда и аудиовизуальных документов Государственного архива Псковской области Татьяна Соколова представила присутствующим видеоархив из истории Псковского района за период 1927-1963 годы.

В ходе мероприятия выступали творческие коллективы и исполнители Псковского районного центра культуры.

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