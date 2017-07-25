Единая система контроля транспорта заработает в России к 2020 году

21:42, 25 июля 2017, ПАИ

До 2020 года Ространснадзор планирует запустить в эксплуатацию единую информационно-аналитическую систему контроля транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Виктора Басаргина.

Пока информационная система построена по отраслевому принципу, но через центр обработки данных будет стараться сделать её автоматизированной, как это задумывал Минтран. Виктор Басаргин отметил, что по некоторым параметрам - весогабаритного контроля автотранспортных средств, нагрузке на ось - готовность системы составляет примерно 60-70%. "Но думаю, что если ряд информационных блоков более объемно развернуть, то вся система будет готова в течение двух-трех лет", - уточнил он.

По словам главы Ространснадзора, реализация технического обслуживания системы может быть готова уже в течение двух лет. Он также добавил, что ведомство активно работает с РЖД по внедрению информационных технологий на железнодорожном транспорте, контролю качества и характеристик подвижного состава, режима труда и отдыха персонала.