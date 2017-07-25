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Культура

Программа «Россия начинается здесь!» пройдёт в Пскове 29 июля

29 июля в 11:15 псковичей приглашают принять участие в культурно-образовательной программе для родителей с детьми «Россия начинается здесь!» из цикла «Музейная суббота». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, участнико программы ждёт познавательная экскурсия о ранней истории Пскова, связанная с княгиней Ольгой.

Сбор группы состоится у Ольгинской часовни (Ольгинская набережная, 4а). Для взрослых экскурсия будет стоить 100 рублей с человека, для школьников - 60 рублей, для дошкольников - 40 рублей.

Дополнительная информация по телефону: +7 906 223 92 43; pskovmuseum@mail.ru. Предварительная запись обязательна.

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