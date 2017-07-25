Надои молока увеличились в Псковской области в первом полугодии

22:26, 25 июля 2017, ПАИ

В первом полугодии надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях Псковской области (без субъектов малого предпринимательства) составили 3 тыс. 361 килограмм против 3 тыс. 252 килограммов в аналогичном периоде 2016 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

Под урожай текущего года в хозяйствах всех категорий, по данным весеннего учета, зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 41,4 тыс. гектаров, технические культуры – на 5,6 тыс. гектаров, картофель – на 10,6 тыс. гектаров, овощи – на 2,1 тыс. гектаров.

На конец июня поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 76,2 тыс. голов, из него коров – 37,9 тыс., свиней – 953,8 тыс., овец и коз – 36,1 тыс. голов.

В сельскохозяйственных организациях, по расчетам, на конец июня 2017 года поголовье крупного рогатого скота составляло 59,6 тыс. голов, из него коров – 27,6 тыс., свиней 951,8 тыс., овец и коз – 3,9 тыс. голов.

В хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 106,4 тыс. тонн, молока – 101,9 тыс. тонн, яиц – 27,9 млн. штук; в сельскохозяйственных организациях - 104,6 тыс тонн скота и птицы, 78,4 тыс. тонн молока, 15,5 млн яиц.