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Экономика

Сотрудничество в атомной энергетики обсудили Иран и Россия

Заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди провел в Москве переговоры с руководством госкорпорации «Росатом». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское информационное агентство IRNA, Камальванди встретился с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым и заместителем генерального директора — директором блока международной деятельности Росатома Николаем Спасским.

Стороны обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества, в частности, вопросы сотрудничества по эксплуатации энергоблока №1 АЭС «Бушер» и программу строительства второго и третьего энергоблоков этой станции.

Замглавы ОАЭИ поблагодарил Россию за сотрудничество в рамках совместной комиссии Ирана и «шестерки» международных посредников и выразил надежду, что все стороны будут выполнять свои обязательства, закрепленные в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как сообщает IRNA, Камальванди также обсудил с заместителем министра финансов России Сергеем Сторчаком «дорожную карту» сотрудничества между двумя государствами.

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