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Культура

Возможность проведения Ганзейских дней в Порхове обсудили новгородские гости и сотрудники музея райцентра

Возможность проведения Ганзейских дней в Порхове обсуждалась в ходе визита руководителя официального представительства Союза русских Ганзейских городов Владимира Орлова в краеведческий музей райцентра 21 июля.

Как сообщается на сайте музея, гости из Новгорода познакомились с музеем, порховской крепостью, частично посмотрели достопримечательности города. Также участники встречи обсудили проведение Ганзейских дней в 2018 году в Вологде, в 2019 году в Пскове, в 2020 году – в Великом Новгороде, в 2021 году в Великом Устюге и в 2022 году в Ивангороде.

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