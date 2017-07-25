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Лесной пожар произошёл в Плюсском районе

25 июля в Плюсском районе у деревни Струйско был выявлен лесной пожар. Как стало известно Псковскому агентству информации, площадь горения составила 0,5 га.

Пожар был обнаружен около 16:00, к 19:35 его удалось ликвидировать.

Всего с начала сезона были выявлены 42 лесных пожара  на площади 57,11 га, за аналогичный период прошлого года их было 75, тогда огонь повредил 101,54 га леса.

Отметим, что по данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Пскове  Бежаницком, Гдовском, Дновском, Пушкиногорском, Опочецком и Стругокрасненском районах зафиксирован третий класс пожарной опасности, на остальной территории региона – второй.

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