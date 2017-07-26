40 псковичей приняли участие в соревнованиях по паркуру и воркауту в День города

11:47, 26 июля 2017, ПАИ

В День города Пскова на городском пляже состоялись два спортивных фестиваля. Более 40 участников из Пскова, Псковской области и Великого Новгорода проявили себя в таких направлениях, как воркаут и паркур. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Спортсмены выполнили акробатические трюки на турниках, перекладинах и просто на земле. Спортивный праздник состоялся при поддержке Псковского городского молодежного центра и Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

«Мы подаем пример окружающим, как можно отдыхать и развлекаться без алкоголя и табака, при этом хорошо проводить время, развиваться не только физически, но умственно и морально. Что, как не спорт, учит нас выдержке, контролю над ситуацией и самообладанию. Радует, что среди зрителей присутствовало большое количество детей», – отметил организатор фестиваля Виталий Дидыч.

В номинации WORKOUT FREESTYLE 1-е место занял Роман Мартынов (Великий Новгород), 2-е - Виктор Аникин (Псков), на 3-ей строчке оказался Дмитрий Наливайко (Великий Новгород).

В номинации РАЗРЯДЫ ПО WORKOUТ победил Роман Мартынов (Великий Новгород), 2-е место занял Владимир Лутков (Псков), замыкает тройку призёров Игорь Холомков (Псков).

Также, в номинации STREETLIFTING лучшим стал Владислав Бессонов (Псков), 2-е место у Владимира Игнатьева (Струги Красные, Псковская область), на 3-ей позиции оказался Дмитрий Наливайко (Великий Новгород).

Кроме того, первым в номинации СТАЛЬНОЙ ХВАТ среди мужчин оказался Александр Григорьев (Псков), продержавшись 10 минут 46 секунд. На 2-м месте - Илья Игнатьев (6 минут, Струги Красные), тройку лидеров замыкает Александр Генералов, (3 минуты, Псков). Среди девушек победила Диана Азанова (3 минуты 2 секунды, Великий Новгород).

В паркуре третье место поделили между собой Кирилл Михайлов и Артем Яковлев, второе место занял Кирилл Ильин, а первое – Евгений Павленко.