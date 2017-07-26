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Общество

На перекрёстке Рижского проспекта и улицы Народной в Пскове изменилась схема движения

На перекрёстке Рижского проспекта и улицы Народной в Пскове изменилась схема движения транспорта.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, на пересечении дорог были установлены новые светофорные объекты с дополнительной секцией для поворота налево при движении по Рижскому проспекту. Ранее движение по проспекту через перекрёсток осуществлялось по всем направлениям при едином разрешающем сигнале светофора.

Нововведение призвано увеличить безопасность участников движения при поворотах на улицу Народную.

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