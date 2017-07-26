По требованию прокуратуры в Локнянском районе отремонтировали дороги

10:22, 26 июля 2017, ПАИ

Прокуратура Локнянского района совместно с ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический» провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, дорогах и дорожной деятельности в ООО «Дорожное ремонтно-строительное предприятие «Дорсервис», осуществляющего ремонт и содержание дорог общего пользования регионального значения проходящих по территории Локнянского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе проверки было установлено, что в нарушение требований закона, на 215-226, 227 км автодороги Шимск – Старая Русса – Локня – Великие Луки и на 2 км автодороги Локня – Рыкайлово – Иванцево - Михайлов Погост имеются просадки и выбоины, превышающие по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см. Прокуратура пришла к выводу, что данные неровности затрудняют движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью.

В этой связи прокурор район внёс в адрес директора ООО «ДРСП «Дорсервис» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, предприятие произвело ремонт участков автомобильных дорог, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.