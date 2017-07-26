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Общество

Новая версия герба России появится на сайтах госорганов

Герб Российской Федерации на сайтах госорганов заменит его модернизированная цифровая версия, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минкомсвязи. Новое изображение уже появилось на официальных интернет-площадках президента России и Совета Федерации.

Как пояснил замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александр Павлович, используемый сейчас образ герба ранее разрабатывался для больших форматов печатных бумажных документов.

«При размещении на экранах малых размеров он становится сложночитаемым и неразборчивым, применив же к его начертанию специфичные для современного «веба» приемы, можно нивелировать эти минусы. Символ страны получает дополнительный органичный образ для применения в электронной среде», — отметил замглавы департамента Минкомсвязи.

Цифровую версию государственного символа разработали дизайнеры Артем Геллер, Сергей Шапиро и Михаил Жашков. По их словам, в ходе работы над изображением они убрали значительную часть мелких деталей, мешающих восприятию символа в целом.

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