0
12:32
Как купить новостройку в Пскове, продав имеющееся жилье?
11:09
Кони привередливые
09:49
За взятку и служебный подлог осуждён заведующий хирургией в Печорской больнице
20:28
В учебных центрах ЗВО началась подготовка младших специалистов
19:28
Псковская область присоединилась к Всероссийской программе «Деревья – памятники живой природы»
18:25
Грозы прогнозируются в Псковской области 26 июля
17:27
Абсолютный победитель «ПАРК-ПРОФИ» Азат Варданян получил свою награду
Еще новости
Общество

83 долгожителя Псковской области получат поздравление от Владимира Путина

В августе 83 старейших жителя Псковской области, которым исполнится 90, 95 и 100 лет получат поздравление главы государства Владимира Путина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного Фонда России по Псковской области.

Юбиляры проживают в 19-и районах области. Лидирующую позицию среди них занимают женщины – их 72 человека. Кроме того, из общего числа августовских юбиляров 70 человек отмечают свой  90-й день рождения, 12 человек  - 95-й. Также в Островском районе проживает одна именинница, которая отпразднует в августе 100-летие.

«Специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Псковской области продолжают ежемесячно производить сбор и обработку сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные и круглые даты (начиная с 90-летия). Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений Президента России», - отметили в Фонде.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как купить новостройку в Пскове, продав имеющееся жилье?
26 июля 2017
Как купить новостройку в Пскове, продав имеющееся жилье?
За взятку и служебный подлог осуждён заведующий хирургией в Печорской больнице
26 июля 2017
За взятку и служебный подлог осуждён заведующий хирургией в Печорской больнице
В учебных центрах ЗВО началась подготовка младших специалистов
25 июля 2017
В учебных центрах ЗВО началась подготовка младших специалистов
Псковская область присоединилась к Всероссийской программе «Деревья – памятники живой природы»
25 июля 2017
Псковская область присоединилась к Всероссийской программе «Деревья – памятники живой природы»
Грозы прогнозируются в Псковской области 26 июля
25 июля 2017
Грозы прогнозируются в Псковской области 26 июля
Абсолютный победитель «ПАРК-ПРОФИ» Азат Варданян получил свою награду
25 июля 2017
Абсолютный победитель «ПАРК-ПРОФИ» Азат Варданян получил свою награду 1
«Не устраивать цирк в городе» призвал глава Пскова «лошадниц» из Детского парка
25 июля 2017
«Не устраивать цирк в городе» призвал глава Пскова «лошадниц» из Детского парка 4
«Мисс Псков-2016» Валерия Голубева поборется за звание «Мисс Туризм»
25 июля 2017
«Мисс Псков-2016» Валерия Голубева поборется за звание «Мисс Туризм»

Идет загрузка...