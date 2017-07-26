83 долгожителя Псковской области получат поздравление от Владимира Путина

12:44, 26 июля 2017, ПАИ

В августе 83 старейших жителя Псковской области, которым исполнится 90, 95 и 100 лет получат поздравление главы государства Владимира Путина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного Фонда России по Псковской области.

Юбиляры проживают в 19-и районах области. Лидирующую позицию среди них занимают женщины – их 72 человека. Кроме того, из общего числа августовских юбиляров 70 человек отмечают свой 90-й день рождения, 12 человек - 95-й. Также в Островском районе проживает одна именинница, которая отпразднует в августе 100-летие.

«Специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Псковской области продолжают ежемесячно производить сбор и обработку сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные и круглые даты (начиная с 90-летия). Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений Президента России», - отметили в Фонде.